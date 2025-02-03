AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın Ananesi Vefat Etti
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın ananesi Sahure Şenol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi öğle namazından sonra defnedilecek.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın ananesi hayatını kaybetti.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın ananesi Sahure Şenol, tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesine hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami'den kaldırılarak Odunpazarı mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK