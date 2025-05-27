AK Parti Bilecik İl Başkanı, Mithat Körler ile Bir Araya Geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı, Mithat Körler ile Bir Araya Geldi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Mithat Körler ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret, kültür ve sanat dünyası ile siyasetin kaynaşmasına katkı sundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Mithat Körler ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında müzik üzerine samimi bir sohbet gerçekleşirken, İl Başkanı Serkan Yıldırım, Körler'in nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Türk müziğinin değerli sesi, usta sanatçımız Mithat Körler'i ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mithat Körler'in Bilecik ziyareti, kültür ve sanat dünyası ile siyasetin bir araya gelerek farklı kesimlerin kaynaşmasını sağladığı anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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