Haberler

İl Başkanı Yıldırım huzurevi sakinleriyle buluştu

İl Başkanı Yıldırım huzurevi sakinleriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ile birlikte huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve hayat tecrübelerinin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ile birlikte huzurevi sakinleriyle buluştu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ile birlikte huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yıldırım çifti, büyüklerin hayır dualarını aldı. Ziyaret sırasında büyüklerin hayat tecrübelerinin önemine dikkat çekilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren büyüklerimize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diledik. Dualarıyla güç bulduğumuz büyüklerimizle bir araya gelmek bizim için çok kıymetliydi" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?