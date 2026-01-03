İl Başkanı Yıldırım huzurevi sakinleriyle buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ile birlikte huzurevi sakinleriyle buluştu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ile birlikte huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yıldırım çifti, büyüklerin hayır dualarını aldı. Ziyaret sırasında büyüklerin hayat tecrübelerinin önemine dikkat çekilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren büyüklerimize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diledik. Dualarıyla güç bulduğumuz büyüklerimizle bir araya gelmek bizim için çok kıymetliydi" dedi.