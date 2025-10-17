Haberler

Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır Atandı




AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Adıyaman İl Başkanlığı’na Ekrem Gürcan Çadır’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atandığı bildirildi.

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) – Ak Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Adıyaman İl Başkanlığı'na Ekrem Gürcan Çadır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atandığı bildirildi.

Ak Parti, yeniden yapılanma süreci kapsamında Adıyaman teşkilatında değişikliğe gidildi. AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevinden yaklaşık bir ay önce istifa eden Faruk Bülent Kablan yerine Ekrem Gürcan Çadır atandı.

Atamaya ilişkin AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adıyaman İl Başkanlığına Sayın Ekrem Gürcan Çadır atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Faruk Bülent Kablan'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

