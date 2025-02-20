Ajet Havayolları'nın İstanbul-Şırnak Uçuşu İptal Edildi

Ajet Havayolları'nın yarın İstanbul'dan Şırnak'a yapacağı uçak seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şırnak'a 21 Şubat'ta yapılması planlanan uçuş, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMI) internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeni ile Ajet Havayolları tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na düzenlenecek VF3276/3277 sayılı sefer iptal edildi.

MADKOM, dün de Şırnak'a yapılacak olan iki uçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal etmişti. - ŞIRNAK