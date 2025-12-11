Haberler

Çalışkan müdür Bilecik'e veda etti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Aydın iline atanmasının ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Sözer, Türkoğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Aydın iline atanan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer ziyarette, İlkay Türkoğlu'na Bilecik'te görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar ve katkılar nedeniyle teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Türkoğlu'nun kentte sosyal hizmet alanında gerçekleştirdiği çalışmaların takdirle karşılandığı ifade edildi.

Vali Sözer, hizmetleri dolayısıyla İlkay Türkoğlu'na başarı belgesi takdim etti. - BİLECİK

