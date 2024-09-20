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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kırıkkale'yi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Kırıkkale'yi Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile bir araya gelerek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, gerçekleştirdiği Kırıkkale ziyaretinde Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Tarıkdaroğlu, daha sonra Vali Makas'tan kent hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, Vali Makas ve Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, basına kapalı görüşmede, yapımı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Vali Makas, ziyaretin ardından Tarıkdaroğlu'na teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Ender Faruk Uzunoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel hazır bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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