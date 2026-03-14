Bakan Yardımcısı Madak Bilecik'te

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, Bilecik Valiliğinde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi. Görüşmede Bilecik'te yürütülen sosyal hizmet çalışmaları, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik projeler ve dezavantajlı vatandaşlara sunulan hizmetler ele alındı. Gerçekleştirilen görüşmede kentte yürütülen sosyal hizmet faaliyetleri hakkında değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.

Program sonunda Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak'a çalışmalarında başarılar dileyerek: "Şehrimizde sosyal hizmetlerin daha güçlü şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin geliştirilmesi adına kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı