Aile Müessesesi ve Korunması Konulu Konferans Düzenlendi

'Her Ay Bir Konu Bir Konuk' projesi kapsamında Zinnet Taştan Kur'an kursu öğrencilerine yönelik 'Aile Müessesesi ve Korunması' konulu konferans düzenlenerek, ailenin ve aile birliğinin önemi anlatıldı.

Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Zinnet Taştan Kur'an kursu öğrencilerle bir araya gelerek, 'Aile Müessesesi ve Korunması' konulu bir konferans verdi.

Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, toplumun temel taşı olan aile yapısının önemi anlatıldı, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik konular ele alındı. Konferansta, eğitimin her şeyden önce ailede başladığı vurgulandı. Öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlanmasının ardından konferans son buldu. - BAYBURT