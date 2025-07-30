Aile Müessesesi ve Korunması Konulu Konferans Düzenlendi

Aile Müessesesi ve Korunması Konulu Konferans Düzenlendi
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Zinnet Taştan Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta, ailenin önemi ve aile birliğinin korunması üzerine bilgiler verildi. Konferans, Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy'un sunumuyla gerçekleştirildi.

'Her Ay Bir Konu Bir Konuk' projesi kapsamında Zinnet Taştan Kur'an kursu öğrencilerine yönelik 'Aile Müessesesi ve Korunması' konulu konferans düzenlenerek, ailenin ve aile birliğinin önemi anlatıldı.

Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Zinnet Taştan Kur'an kursu öğrencilerle bir araya gelerek, 'Aile Müessesesi ve Korunması' konulu bir konferans verdi.

Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, toplumun temel taşı olan aile yapısının önemi anlatıldı, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik konular ele alındı. Konferansta, eğitimin her şeyden önce ailede başladığı vurgulandı. Öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlanmasının ardından konferans son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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