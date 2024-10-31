Üye Girişi
Haberler

Aile Hekimliği Yönetmeliği Değişikliklerine Hukuki Süreç Başlatılacak

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğindeki mağduriyet yaratan maddelerle ilgili hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin aile hekimleri, aile sağlığı hemşire ve ebeleri açısından mağduriyet oluşturan maddelerine yönelik hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dün Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetmeliğin 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe gireceğini dile getiren Doğan, "Yönetmeliğe göre kayıtlı kişiler için ödenecek ücretler, hedef nüfusun azaltılması, teşvik ödemelerde lohusa takibi, kronik hasta taraması, akılcı ilaç uygulamaları, memnuniyet oranı gibi düzenlemeler ile geçici aile sağlığı çalışanlarına yapılan ödeme, entegre sağlık hizmeti sunulan yerlerde tutulan nöbetler ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücretlerinde değişiklik içeren birçok düzenleme yapıldı. Yayımlanan Yönetmenliğe ilişkin Sağlık-Sen uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler neticesinde aile hekimliği çalışanlarına olumlu yönde yansıyan maddelerin yanı sıra sahanın beklentilerinden uzak, bilimsel kriterlerle ölçülmeyen ve mağduriyetlere de neden olabilecek düzenlemeleri içerdiği de görüldü" ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreci başlatıyoruz"

Aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerini mağdur eden maddelerle ilgili hukuki süreci başlatacaklarını ifade eden Doğan, "Memnuniyet oranı, sözleşmenin yenilenmesi, sona ermesi, fesih edilmesi ile bürokrasiyi ve iş yükünü artıran düzenlemelere yönelik Sağlık-Sen olarak hukuki süreç başlatılacaktır. Yönetmeliğin aile hekimlerimiz, aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz açısından mağduriyet oluşturan maddelerine yönelik hukuki açıdan mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

ankara

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş

Kayyum kararı öncesi Valilik'ten dikkat çeken hamle

 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi

Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seray Sever kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever biyografisi! Leyla son bölüm izle! Leyla dizisi 7. bölümde neler oldu, Leyla son bölüm özeti! Esenyurt Belediyesi'ne kim atandı? Esenyurt Belediyesi'ne neden kayyum atandı? ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri... CAN AKSOY KİMDİR, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı? HAC KURA ÇEKİMİ 2025 | Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne? 31 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ 20 BİN | Sözleşmeli Öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Resmi Gazete bugün (31 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.