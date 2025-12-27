Haberler

Bakan Göktaş: "Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soğuk havalarda sokakta kalan vatandaşlar için yapılan çalışmalara dikkat çekerek, halkın duyarlılığına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, sokakta kalanlar için 112'yi arama çağrısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, havaların soğuması ile beraber sokakta kalan vatandaşlar için Bakanlık ekiplerinin Türkiye genelinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışımızla, her şartta ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde, tek bir vatandaşımızın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda, 81 il Valimize gönderdiğimiz genelgeyle; valiliklerimiz, il müdürlüklerimiz, sosyal hizmet ekiplerimiz ve ilgili tüm birimlerimizle sahadayız. Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber