Bakan Göktaş: "Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, havaların soğuması ile beraber sokakta kalan vatandaşlar için Bakanlık ekiplerinin Türkiye genelinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışımızla, her şartta ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde, tek bir vatandaşımızın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda, 81 il Valimize gönderdiğimiz genelgeyle; valiliklerimiz, il müdürlüklerimiz, sosyal hizmet ekiplerimiz ve ilgili tüm birimlerimizle sahadayız. Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz." - ANKARA