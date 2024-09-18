Üye Girişi
Haberler

AİÇÜ'ye Yeni Bilgisayar Laboratuvarı

AİÇÜ'ye Yeni Bilgisayar Laboratuvarı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde açılan yeni bilgisayar laboratuvarı, öğrencilere modern bilgi teknolojileri konusunda pratik deneyim sunacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yeni bir Bilgisayar Laboratuvarı açıldı.

Fen Edebiyat Fakültesindeki Bilgisayar Laboratuvarının açılışına, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanı, akademik ve idari personel katıldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı açıklamada, bilgisayar kullanımının hem eğitim hem de mesleki yaşamda önemli bir rol oynadığını belirterek, bilgisayar laboratuvarlarının, öğrencilere modern bilgi teknolojilerini kullanma ve öğrenme fırsatı sunmanın yanı sıra programlama, yazılım geliştirme, ağ yönetimi ve diğer bilişim konularında pratik deneyim sağladığını söyledi.

Bilgisayar laboratuvarlarının, eğitimden araştırmaya, kişisel gelişimden endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kritik bir rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ'nün hızla büyüyen ve en kalabalık öğrenci sayısına sahip olan fakültesinde mevcut bilgisayar laboratuvarlarına ilave olarak açılışı gerçekleştirilen yeni Bilgisayar Laboratuvarının akademik personel ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Karabulut, laboratuvarın açılmasında emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Çeçen Bilgisayar Teknoloji Eğitim Yerel

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });