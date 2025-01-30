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AİÇÜ ile Tez-Kop-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

AİÇÜ ile Tez-Kop-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Tez-Kop-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 266 işçi önemli sosyal ve ekonomik kazanımlar elde etti. Sözleşme, 2025-2026 yıllarını kapsıyor ve işçilerin sosyal şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Kop-İş) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tez-Kop-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Hakan Kurt, Erzurum Şube İdari Sekreteri Turgut Polat, Van Şube Başkanı Mehmet Müslüm Karaboğa, Van Şube Başkan Yardımcısı Dinçer Yıldırım, Van Şube Başkan Yardımcısı Hakan Yiğit, AİÇÜ Genel Sekreteri Muhammet Nuri Kılıç ve AİÇÜ İşyeri Baş Temsilcisi Memet Candan'ı misafir etti.

Ziyarette, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Tez-Kop-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Hakan Kurt tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinden 266 işçi yararlanacak.

AİÇÜ kadrosunda 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre çalışan işçilerin 01.01.2025- 31.12.2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile bütçe imkanları ölçüsünde önemli kazanımlar sağlandığını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yapılan sözleşmeyle sosyal yardım, ikramiye, yemek, ek ödeme, yol, grup pozisyonu ücretleri, çocuk ve yakacak yardımı gibi sosyal, ekonomik ve özlük konularındaki kazanımların devam ettirildiğini söyledi.

Tez-Kop-İş Sendikası Erzurum Bölge Başkanı Kurt, işçilerin sosyal şartlarındaki iyileştirmenin devamını sağlayan sözleşmeye yaptığı katkı ve emeklerinden dolayı Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür ettiğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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