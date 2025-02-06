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AİÇÜ'de Sektör Kampüste Programı ile Yenilikçi Dersler Başlıyor

AİÇÜ'de Sektör Kampüste Programı ile Yenilikçi Dersler Başlıyor
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 'Sektör Kampüste' programı ile öğrencilerine Milli Teknoloji Hamlesi dersleri sunuyor. 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde yeni dersler ile öğrencilerin sektörel ihtiyaçlara uygun olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), "Sektör Kampüste" programı kapsamında öğrencilerini Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki derslerle buluşturmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Üniversite Sektör İş Birliği protokolü ile hayata geçirilen "Sektör Kampüste" programı kapsamında, AİÇÜ'de Milli Teknoloji Hamlesi (MTH) kodlu derslerin öğrenimi devam ediyor. Bu program ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefiyle AİÇÜ'deki öğrencilere üniversite-sektör iş birliğine yönelik çeşitli dersler verilecek.

Bu kapsamda, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Eczacılık Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde sektörel ihtiyaçlara yönelik yeni dersler açılacak. Eczacılık Fakültesinde "İlaç Endüstrisine Giriş" ve Fen Edebiyat Fakültesinde "C# ile Nesne Yönelimli Programlamanın Temelleri" dersleri yürütülecek.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite-sektör iş birliğinin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında güçlendirilmesi ve öğrencilerin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesini amaçlayan programda yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Karabulut, açılacak derslerin öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle birleştirerek sektöre daha hazır hale gelmelerine katkı sağlayacağını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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