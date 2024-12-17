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AİÇÜ'de Gastronomi Öğrencileri İçin Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

AİÇÜ'de Gastronomi Öğrencileri İçin Önlük Giyme Töreni Düzenlendi
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri için 'Önlük Giyme' töreni gerçekleştirildi. Törende Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilere mesleki avantajlar ve uygulamalı eğitimlerin önemini vurguladı. Ayrıca, IC Holding iş birliğiyle kurulan modern uygulama mutfağının katkıları ile öğrencilerin kariyerlerinde başarılı olmaları için sürekli gelişim göstermeleri gerektiği ifade edildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri için "Önlük Giyme" töreni düzenlendi. Tören öncesinde gerçekleştirilen Turizm'de Kariyer konulu söyleşi programında IC Hotels Santai İşletme Müdürü Önder Beyhan, öğrencilere mesleki bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel ve Prof. Dr. Serkan Kapucu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmed Menevşeoğlu, IC Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ'nün vakıf destekli bir devlet üniversitesi olma özelliğine sahip olduğunu anımsatarak, AİÇÜ'de öğrenim gören Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu anlamda IC Holding bünyesindeki turizm, ulaşım ve diğer alanlardaki işletmelerinde iş ve staj noktasında büyük bir avantaja sahip olduğunu belirtti.

AİÇÜ, IC Holding ve IC Vakfı iş birliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne modern standartlarda uygulama mutfağı kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabulut, "Amacımız, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzde teorik eğitimin yanı sıra en iyi şartlarda öğrencilerimize uygulamalı eğitim vererek, iyi bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır" dedi.

Özellikle son yıllarda Türkiye'de ve dünyada mutfak sanatlarının büyük bir önem kazandığını da ifade eden Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin mesleki kariyerlerinde iyi bir konuma gelebilmeleri için kendilerini mesleğin şartlarına göre sürekli geliştirmek zorunda olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Karabulut, çalışma arkadaşlarına, IC Holding ve IC Vakfı yöneticilerine Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne uygulama mutfağının kurulmasındaki katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Karabulut, öğrencilere giydirilen beyaz önlüğün şeffaflığı, temizliği ve masumiyeti ifade ettiğini, öğrencilerin de bu bilinçle iyilik ve güzellik içerisinde aldıkları eğitimle mesleklerini başarılı bir şekilde icra edeceğine inandığını belirterek, öğrencilere akademik ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

Tören, öğrencilere önlüklerinin giydirilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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