Ahşap Maket Ustası Battal Yılmaz'ın 36 Yıllık Serüveni

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Battal Yılmaz, 36 yıldır ahşaptan maketler yapıyor. Evinde kurduğu küçük atölyede gerçeğine bire bir benzeyen tren, ev ve süs eşyaları üreten Yılmaz'ın en büyük hayali eserlerini sergilemek.

Ahşap maket işini abisinden öğrenen ve yıllardır sürdüren Battal Yılmaz, farklı ağaçlardan maket evler ve süs eşyaları yapıyor. Son olarak ahşaptan tren maketi üreten Yılmaz, iki ayda tamamladığı eseri gerçeğine uygun şekilde boyadı.

"Ömrüm elverdikçe ahşaba hayat vereceğim"

Battal Yılmaz, çalışmalarını evinde boş zamanlarında sürdürdüğünü belirterek, "Bu işi evde zaman buldukça yapmaya devam ediyorum. Ömrüm elverdikçe ahşaba hayat vereceğim" dedi.

Deprem öncesi maketlerini bin liraya kadar sattığını ancak depremden sonra işlerin azaldığını ifade eden Yılmaz, fiyatların 600 liraya kadar düştüğünü söyledi. Yılmaz, şunları söyledi:

"36 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yaptığım işten çok memnunun. Sergi açmayı düşünüyorum. Cami, Kabe, Eyfel Kulesi yaptım. Onları tekrar yapmayı düşünüyorum. Mücadeleye devam edeceğim. İşimi bırakmıyorum. En büyük idealim sergi açmak. Bu işi rahmetli abimden öğrendim. O sakatlar derneğine gidiyordu, orada öğrendi. Ben de ondan öğrendim. Ben cami maketi yapardım, o saat ve sakat arabası yapardı.

Depremden önce olanlar ve sonra olanlar diye ayırıyorum. Depremden sonra satışlar durdu ama ben yapmaya devam edeceğim. Yaptığım maketleri 600 lira ile bin lira arası satıyorum. Şu anda satış yok. Sergi açmak için devam ediyorum. Çırak almadım. Öğrenmek isteyen oluyor ama bıçak işi, o nedenle almıyorum kimseyi. Malzemeler çok pahalı. Malzemelerin kesimini sanayide yaptırıyorum. Ben o makinaları kullanamam. Yer bulamadığım için işi evde yapıyorum."