Ahmet Şerif İzgören'e Memleketi Karşıyaka'da Büyük İlgi - Haberler

Karşıyaka Belediyesi, geçen Şubat ayında 'Toplumsal Düşünce Günleri'ne konuk olan ve 'Hayata Değer Katmak' başlıklı bir sunum yapan Ahmet Şerif İzgören'i bir kez daha ağırladı. Karşıyakalı olan İzgören, memleketinde yurttaşlardan büyük ilgi gördü.

Toplumsal gelişim alanında çok sayıda kitabı bulunan, aynı alanda verdiği eğitimler, seminerler ve çok yönlü kişiliği ile toplumsal hayata katkı sunan Karşıyakalı girişimci ve yazar İzgören'in Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde verdiği ücretsiz seminer yine yoğun ilgiyle karşılandı.