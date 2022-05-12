Ahmet Şerif İzgören, 20 Mayıs'ta Karşıyaka'da

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - Karşıyaka Belediyesi, şubat ayında "Toplumsal Düşünce Günleri"ne konuk olan ve "Hayata Değer Katmak" başlıklı sunumuyla büyük ilgi gören Ahmet Şerif İzgören'i bir kez daha vatandaşlarla buluşturacak.

Toplumsal gelişim alanında çok sayıda kitabı bulunan, aynı alanda verdiği eğitimler, seminerler ve çok yönlü kişiliği ile toplumsal hayata katkı sunan girişimci- yazar İzgören, 20 Mayıs Cuma günü Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde ücretsiz bir seminer verecek. Herkese açık olacak etkinlik, saat 20.00'da başlayacak.