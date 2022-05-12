Ahmet Şerif İzgören, 20 Mayıs'ta Karşıyaka'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Şerif İzgören, 20 Mayıs'ta Karşıyaka'da

ANKA - Kerim Uğur - Yerel
 - Güncelleme:
Ahmet Şerif İzgören, 20 Mayıs'ta Karşıyaka'da

Karşıyaka Belediyesi, şubat ayında “Toplumsal Düşünce Günleri”ne konuk olan ve “Hayata Değer Katmak” başlıklı sunumuyla büyük ilgi gören Ahmet Şerif İzgören’i bir kez daha vatandaşlarla buluşturacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (ANKA) - Karşıyaka Belediyesi, şubat ayında "Toplumsal Düşünce Günleri"ne konuk olan ve "Hayata Değer Katmak" başlıklı sunumuyla büyük ilgi gören Ahmet Şerif İzgören'i bir kez daha vatandaşlarla buluşturacak.

Toplumsal gelişim alanında çok sayıda kitabı bulunan, aynı alanda verdiği eğitimler, seminerler ve çok yönlü kişiliği ile toplumsal hayata katkı sunan girişimci- yazar İzgören, 20 Mayıs Cuma günü Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde ücretsiz bir seminer verecek. Herkese açık olacak etkinlik, saat 20.00'da başlayacak.

ANKA / Kerim Uğur - Yerel

Ahmet Şerif İzgören, Karşıyaka, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title