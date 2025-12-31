Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse'den yeni yıl mesajı
Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, yeni yıl öncesi dünyadaki insanlık dramlarına dikkat çekti ve adaletin güçlendiği bir dünya düzeni talep etti. Özköse, Filistin başta olmak üzere hak ihlallerine karşı sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, Galata Köprüsü'nde düzenlenecek programa katılacaklarını açıkladı.
Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, yeni yıl öncesi yaptığı açıklamada, dünyadaki acıların ve insanlık dramlarının ortak sorumluluklarımızı hatırlattığını belirtti.
Özköse yeni yıldan beklentilerini dile getirerek, "Adaletin güçlendiği, zulmün sona erdiği ve insan onurunun korunduğu bir dünya düzeni istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Filistin başta olmak üzere hak ihlallerinin yaşandığı bölgelerde sessiz kalmanın mümkün olmadığını vurgulayan Özköse, bu bilinçle vicdani ve insani sorumluluk gereği yarın Galata Köprüsü'nde düzenlenecek programa katılım sağlayacaklarını ifade etti.
Özköse, açıklamasının sonunda ise, "Duruşumuz açıktır. Adaletin, vicdanın ve mazlumların yanındayız" dedi. - MALATYA