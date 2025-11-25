Ahmet Köylü, Şuhut İlçe Müftülüğü Şube Müdürlüğüne Atandı

Denizli'nin Çivril İlçe Müftülüğünde görev yapmakta iken Şuhut İlçe Müftülüğü Şube Müdürlüğüne atanan Ahmet Köylü, yeni görevine başladı.

Şuhut İlçe Müftülüğünde mesaiye başlayan Köylü, yapılan karşılamanın ardından personelle tanışarak görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçe Müftülüğü bünyesinde yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde devam etmesi için özveriyle çalışacaklarını belirten Köylü, Şuhut'a hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR