Ahmet Davutoğlu, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Siyasilerin Önder'e ziyaretleri de sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Önder'i hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Davutoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sebebiyle çok derin bir üzüntü duyuyoruz. İnşallah tez zamanda aramıza dönmesi temennisinde bulunuyorum. TBMM'nin en gergin anlarında yaptığı espriler ve gösterdiği anlayış son dönemde gerginleşen siyasetin en sevimli tarafıydı. Sırrı Süreyya Önder dostumuzla geçmişte bizde birçok vesile ile bir araya geldik. Müzakere süreçlerinin aranan şahsiyetlerinden biriydi. Yine öyle olacak ver sağ salim aramıza katılacak. Başlayan bu sürecin en iyi şartlarda devam etmesini görecek. Büyük bir gayret gösterdiği sürecin meyvelerini görmesini niyaz ediyorum. Allah kendisine en kısa sürede şifa versin. Doktorundan bilgi aldık ve durumunun kritik olduğu artık meçhul değil. Tüm siyaset camiasına, ailesine ve sevenlerine en iyi dileklerimi sunuyorum. Tez zamanda aramıza dönmesini niyaz ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL