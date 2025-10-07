Ahlat'ta Öğrencilerden Filistin İçin Farkındalık Etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, okul bahçesinde bir araya gelerek "Free Gaza" yazısı oluşturdu ve zulme uğrayan Filistinli kardeşlerine destek mesajı verdi.

Ahlat ilçesinde eğitim veren Çağrıbey İlkokulu/Ortaokulu ile Ali Ayber Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde barış, kardeşlik ve insanlık adına güçlü bir farkındalık oluşturdu. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı sessiz kalmama çağrısı yaptı. Çağrıbey İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı bu anlamlı etkinlik, ilçe halkı tarafından da büyük takdir topladı.

"Lise öğrencilerinden Filistin için farkındalık etkinliği"

Öte yandan ilçede eğitim veren Ali Ayber Anadolu Lisesi öğrencileri de, Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak farkındalık etkinliği yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler çizdikleri resimler ve dövizlerle zulme uğrayan Filistinli ve Gazzeli kardeşlerinin yanında oldukları mesajları verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an'ı Kerim tilavetiyle devam etti. Program okulun tarih öğretmeni Behçet Akbaş'ın yaptığı konuşma, şiirlerin okunması ve Arapça ağıtın söylenmesiyle son buldu. - BİTLİS