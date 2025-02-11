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Ahlat'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Çalışması

Ahlat'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Çalışması
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde polis ekipleri, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla farkındalık oluşturulurken, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde polis ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında vatandaşlara "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla farkındalık oluşturulurken, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında da detaylı bilgi verildi. Ekipler, ilçe merkezinde kadınlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek KADES uygulamasının nasıl indirileceği ve kullanılacağı hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, acil durumlarda kadınların güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen uygulamanın önemi vurgulandı. Kadınların ve toplumun bilinçlenmesi adına el broşürleri dağıtılarak bilgilendirici içerikler paylaşıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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