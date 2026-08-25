Haberler

Ahlat'ta 1071 Coşkusu: Zaferin 955. Yılı Kutlandı

Ahlat'ta 1071 Coşkusu: Zaferin 955. Yılı Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu'nun fethinin 955. yıl dönümü Ahlat'ta coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde buluştu. Tarihi ilçe, turizm hareketliliğiyle gündeme geldi.

Anadolu'nun fethinin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikler, Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Tarihi ilçede düzenlenen program, bölgenin tanıtımına ve turizm hareketliliğine de katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlar, 1071 ruhunu yaşamak ve bu anlamlı güne tanıklık etmek için Ahlat'ta buluştu.

Etkinliğe Kahramanmaraş'tan katılan vatandaşlardan Ejder Akbaba, organizasyonun büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Kahramanmaraş'tan katılıyorum. Sütçü İmam'ın torunları olarak 1071 Zaferi'nin 955. yıl dönümü münasebetiyle buraya katıldık. Hakikaten büyük bir coşku var. Türkiye'nin her yerinden katılan arkadaşlarımız var. Herkesin ayağına sağlık. Bu duygu ancak yaşanılır, anlatılmaz" dedi.

Osmaniye'den gelen Abdülrizak ise geçen yıl da etkinliklere katıldığını ifade ederek, "Osmaniye'den geliyorum. 1071 Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için buraya geldik. Yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek geldik. Geçen yıl da katılmıştım. Bu coşkuyu tekrar yaşamak ve burada bulunmak gurur verici. Türkiye'nin her yerinden müthiş bir kalabalık var" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Hamid Dünder de Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Osmaniye'den geldiğini belirterek, "Müthiş bir coşku var. Türkiye'nin her yerinden buraya gelenler var. Çok mutluyuz. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahlat'ta gerçekleştirilen etkinliklerin bölgeye önemli bir hareketlilik kazandırdığı gözlenirken, vatandaşların yoğun katılımı ilçedeki turizm ve ticari faaliyetlere de yansıdı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen ziyaretçiler, Ahlat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı buldu.

Etkinlikler dolayısıyla Ahlat'ta oluşan yoğunluk, bölgenin 1071 Malazgirt Zaferi ve Selçuklu mirası üzerinden turizm potansiyelinin yeniden öne çıkmasına da katkı sağlıyor. Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Ahlat, 1071 etkinlikleriyle bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programa katılmasının ardından Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor. İlçedeki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişine yönelik heyecanlı bekleyişi ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

Görüntüler ortaya çıktı! Lüks villada yakalandığı yere bakın
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Züğürt Ağa gerçek oldu! Şanlıurfa’da köyü satışa çıkardılar

Züğürt Ağa gerçek oldu! Köyü satışa çıkardılar
Lyon'da Fenerbahçe korkusu! Yüzlerce taraftarın bileti iptal edildi

Fenerbahçe korkusu yüzlerce bileti iptal ettirdi
Çorum’un miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu

Miras kavgası ölümle bitti: Ağabey kardeşini vurdu
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı