Ahlat, büyük zaferin etkinliklerine hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Çarho etkinlik alanında çadırların kurulumu sürerken, çevre düzenleme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre burada incelemelerde bulunan Vali Karakaya, daha sonra ilçedeki ziyaretlerini sürdürdü. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
title
