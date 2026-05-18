'Ahi Baba' Karagüllü vefatının 8. yılında anıldı

Kırşehir'de ahilik kültürüne adanan Mustafa Karagüllü, vefatının 8. yılında dualarla anıldı. Anma programına ailesi, esnaf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir'de ahilik kültürü ve değerlerinin yaşatılması için ömrünü adayan Mustafa Karagüllü, vefatının 8'inci yılında dualarla anıldı. Kümbetaltı Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Karagüllü'nün ailesi, yakınları, esnaf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından mevlit programı gerçekleştirildi. Anma etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Külliyesi'nde vatandaşlara şekerleme ve ahi helvası ikram edildi. Katılımcılar; Karagüllü'nün ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli çalışmalarda bulunduğu belirtildi. Programda konuşan esnaf odaları temsilcisi Oğuz Cihan; Karagüllü'nün ahilik anlayışına büyük katkılar sunduğunu ifade ederek, "Emekleri çok büyüktü. Onun gibi bir insanın dünyaya gelmesi zor. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kırşehir'de 'Ahi Baba' olarak tanınan Mustafa Karagüllü'nün, ahilik kültürünün tanıtılması ve yaşatılması adına uzun yıllar çeşitli çalışmalara öncülük ettiği biliniyor. 1928 yılında Kırşehir'de dünyaya gelen Karagüllü, uzun yıllar esnaf teşkilatlarında görev yaptı ve ahilik geleneğinin Türkiye genelinde tanınması için çaba gösterdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
