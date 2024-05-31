Üye Girişi
Haberler

AGÜ, Filistin'e destek için sergi açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından Filistin'e destek olmak amacıyla 'İnsanlığın Direnişi: Filistin' adlı sergi düzenlendi. Sergide Filistin'de yaşanan acıları anlatan fotoğraflar yer aldı ve dua edildi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından Filistin'e destek olmak amacıyla 'İnsanlığın Direnişi: Filistin' adlı sergi açıldı.

AGÜ'de düzenlenen sergiye AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve öğrenciler katıldı. Sergide Filistin'de yaşanan acıları anlatan fotoğraflar yer aldı. Öğrenciler tarafından gezilen sergide, Filistinliler için dua da edildi. Sergide açıklamalarda bulunan AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz; "Gazze'de olanlar bütün dünyanın yüreğini yakıyor. Dünyanın her bölgesindeki üniversiteler gibi üniversitemizde de Gazze'ye dikkat çekmek, oradaki soykırımı bir an önce durdurup, onların acı çekmelerini engellemek için herkes elinden geleni yapıyor. Arkadaşlarımız da bugün bu sergiyi hazırladı. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Önemli olan sesimizi duyurmak ve bir araya gelmek. Aramızdaki farklılıkları da ortadan kaldırarak, bir araya gelmek. Yüksek sesle bütün dünyaya haykırmak. Bunu dünyadaki bütün üniversiteler yapacak. Türkiye'deki bütün üniversiteler yapacak. Bütün dünya bu işe el ele 'dur' diyeceğiz ve durduracağız. Başka çaresi yok" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Yerel Kültür Sanat Dünya Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title