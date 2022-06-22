Ağrılı özel sporculardan Vali Varol'a ziyaret - Haberler

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Ağrılı özel sporculardan Vali Varol'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ağrılı özel sporculardan Vali Varol'a ziyaret

Başarılarıyla adından söz ettiren Ağrılı özel sporcular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim ile birlikte, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Başarılarıyla adından söz ettiren Ağrılı özel sporcular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim ile birlikte, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Vali Varol, makamında bir araya geldiği Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonu Reşan Çetrez, Serbest Stil Yüzme Türkiye Şampiyonu Süleyman Emin Erim ve Yüzme Antrenörü Gökhan Şengül,Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Eyüp Alpaslan ve babası Vefa Alpaslan ile bir süre sohbet ederek genç sporculardan sportif başarıları hakkında bilgi aldı.

Sanatta, akademide, sporda,hayatın her alanında "ben de varım" diyen özel gereksinimli bireylere gerekli imkanlar sunulduğunda çok büyük başarılara imza attıklarına memnuniyetle şahitlik ettiklerini belirten Vali Varol, Ağrı'nın gurur kaynağı genç sporcularıtebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Şafi Osman Varol Türkiye Ağrı Yerel Haberler

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