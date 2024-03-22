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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Polat ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Gazi Mahallesi'nde 5 çocuklu Polat ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Gazi Mahallesi'nde 5 çocuklu Polat ailesine evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Vali Koç ve eşi, yer sofrasında aile bireyleriyle birlikte oruçlarını açarak, Ramazan'ın birleştirici ruhunu yaşattılar. Çocuklarla birebir ilgilenen ve onların sevinçlerine ortak olan çift, ailenin talep ve ihtiyaçlarını da dinleyerek, devletin şefkat elini hissettirdiler. Emin Polat, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Devletimizin büyüklerinin bizleri unutmadığını görmek, bizlere verilen değeri hissettiriyor" dedi.

Vali Koç ise, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Biz de bu vesileyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların sofralarına misafir olmak istedik" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Vali Koç, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Polat ailesi ise, bu anlamlı ziyaret için Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'a teşekkürlerini sundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Neslihan Gül Mustafa Koç Yerel Yaşam Politika Güncel Haberler

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