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Ağrı Valisi Mustafa Koç Okulları Ziyaret Ediyor

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce okullardaki hazırlık çalışmaları kapsamında okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Koç, İbrahim Çeçen İlkokulu'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi ve çocukların daha iyi bir eğitim ortamına kavuşacağını belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce okullardaki hazırlık çalışmaları kapsamında okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Vali Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İbrahim Çeçen Vakfı İl Temsilcisi Güven Karakaya ve beraberindeki heyetle birlikte Fırat mahallesinde bulunan İbrahim Çeçen İlkokulu'ndaki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Okulun tüm bölümlerini gezen Vali Koç, yetkililerden bilgi aldı ve çalışan işçilerle sohbet etti. Yapılan incelemenin ardından açıklama yapan Vali Koç, İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yürütülen yenileme çalışmalarıyla okulun daha modern ve öğrencilerin eğitim görmesi için daha uygun bir hale geleceğini belirterek, "Bu çalışmalar sayesinde çocuklarımız daha iyi bir eğitim ortamına kavuşacak. Eğitimde kalitenin artması için gayret gösteriyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlamadan önce tüm hazırlıkların tamamlanacağını ifade etti. Kökrek, "Öğrencilerimizin daha konforlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için çalışıyoruz. Bu kapsamda okullarımızda gerekli tüm iyileştirmeler yapılıyor" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Çeçen Mustafa Koç Eğitim Yerel Güncel Haberler

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