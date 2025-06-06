Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı Namazını Cemaate Kıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı namazını Merkez Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı namazını vatandaşlarla birlikte Merkez Camii'nde eda etti. Bayram sabahının manevi atmosferinde cemaatle birlikte saf tutan Vali Koç, namazın ardından cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaştı. Hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Koç, bayramların toplumsal dayanışmayı, kardeşliği ve birlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti. - AĞRI