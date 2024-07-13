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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kaymakamlara Veda Yemeği Düzenledi

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile başka görevlere atanan Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ve Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş için veda yemeği düzenledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile başka görevlere atanan Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ve Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş için veda yemeği düzenledi.

Polis Evi'nde düzenlenen yemeğe Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı. Yemekte konuşan Vali Koç, Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım'ın Ankara'nın Bala Kaymakamlığına, Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş'in ise Kastamonu'nun Cide Kaymakamlığına atandığını hatırlattı. Koç, Yıldırım ve Güneş'e Ağrı'ya ve vatandaşlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Koç, Yıldırım ve Güneş'e başarı belgesi takdim etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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