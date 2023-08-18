Ağrı Valisi Koç'tan şehit ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Mustafa Koç, şehit Osman Öztürk ve Turan Yıldız'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Mustafa Koç, şehit Osman Öztürk ve Turan Yıldız'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, göreve başladığı ilk gün şehitlik ziyareti yaptıktan sonra şehit Öztürk'ün oğlu Mevlüt Öztürk ve ailesini ziyaret etti. Şehidin emaneti olan Öztürk ailesiyle yakından ilgilenip sohbet eden Vali Koç, devletin her daim şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Vali Koç, daha sonra şehit Yıldız'ın ailesini evinde ziyaret etti. Şehit ailelerinin devletin mukaddes emanetleri olduğunu vurgulayan Vali Koç, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.

Vali Koç'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, kendisine teşekkür etti. - AĞRI