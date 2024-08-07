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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, şehit ve gazi ailelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, şehitlerin ve gazilerin ailelerine başsağlığı dileyerek devlet ve milletin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Vali Koç, ziyaretlerin amacının şehit ve gazi ailelerine olan minnet ve saygılarını göstermek olduğunu belirterek, 'Onlar bizim kahramanlarımızdır ve her zaman yanlarında olacağız.' dedi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, şehit ve gazi ailelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, şehitlerin ve gazilerin ailelerine başsağlığı dileyerek devlet ve milletin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Vali Mustafa Koç, ilk olarak 2005 yılında Şırnak'ın Yağızoymak ilçesinde şehit düşen Cihan Olhan'ın babası Süleyman Olhan'ı makamında ağırladı. Olhan ailesine taziyelerini sunan Vali Koç, "Şehit ailelerimiz, devletimizin ve milletimizin her daim yanındadır." dedi.

Daha sonra Gazi Rıdvan Bulan'ın babası ve Gümüşyazı köyü muhtarı Esin Bulan ile köy imamı Tahsin Beyaz'ı da makamında ağırlayan Vali Koç, "Şehit ve gazi ailelerimizi ağırlamaktan şeref duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Koç ve eşi, 1993 yılında bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu İsmet Paliğa'nın ailesini evlerinde ziyaret etti. Vali Koç, "Şehit ailelerimiz, devletimizin ve milletimizin kutsal emanetleridir." ifadelerini kullandı.

Şırnak ili Güçlükonak ilçesinde gazi olan Yüksel Bayram ve ailesini de ziyaret eden Vali Koç, "Her ziyaret, bir vefa borcunun ödenişidir." dedi.

Vali Koç ve eşi, ziyaretlerine Fevzi Çakmak mahallesinde ikamet eden Arslan ailesine konuk olarak devam etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Koç, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek sohbet etti. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Vali Koç, "Hanelere misafir, gönüllere dost oluyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Koç, ziyaretlerinin amacının şehit ve gazi ailelerine olan minnet ve saygılarını göstermek olduğunu belirterek, "Onlar bizim kahramanlarımızdır ve her zaman yanlarında olacağız." dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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