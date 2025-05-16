Ağrı Valisi Koç, Engelliler Haftası'nda Ebrar'ı Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Koç, Engelliler Haftası'nda Ebrar'ı Ziyaret Etti
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli birey Ebrar Koçyiğit'i evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Aile ile sohbet eden Vali Koç, engelli bireylerin toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli birey Ebrar Koçyiğit'i evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Koç çifti, Ebrar için doğum günü pastası getirerek sürpriz yaptı. Aileyle yakından ilgilenen Vali Koç ve eşi, Ebrar'a çeşitli hediyeler takdim etti, aileyle sohbet etti.

Vali Koç, Engelliler Haftası'nın toplumsal duyarlılığı artırma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Vali Koç,"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında varlık göstermesi, sosyal hayata tam katılım sağlaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Her bireyin bir gün aynı koşullarda yaşayabileceğini göz önünde bulundurarak, empatiyle yaklaşmak gerekir. Bizler, bu bilinçle hareket ederek yaşamı herkes için daha erişilebilir ve adil hale getirmek amacıyla çalışıyoruz. Devlet olarak özel gereksinimli bireylerimizin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılım gibi alanlarda karşılaştığı engelleri kaldırmak için tüm gücümüzle destek sunuyoruz. Ebrar kızımız gibi umut dolu evlatlarımızın mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Engelliler Haftası, farkındalık oluşturmanın ve kalıcı çözümler üretmeye odaklanmanın gerektiği bir dönemdir. Ailelerimizin yükünü hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak adına her zaman yanlarında olacağız. Bugün Ebrar'ın doğum gününü birlikte kutlamak, onun sevincine ortak olmak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Kendisine sağlık, başarı ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Tüm çocuklarımız için güzel bir gelecek temenni ediyorum."dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyan Ebrar'ın ailesi, Vali Koç ve eşine teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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