Ağrı Valisi Koç, Down Sendromlu Cemal'i Makamında Ağırladı

Ağrı Valisi Koç, Down Sendromlu Cemal'i Makamında Ağırladı
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Down sendromlu Cemal Aksakboğa'yı Valilik makamında misafir etti. Sevgi dolu anların yaşandığı buluşmada Vali Koç, Cemal'e özel gereksinimli bireylerin önemini vurguladı ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, toplumun sevilen yüzlerinden biri olan Down sendromlu Cemal Aksakboğa'yı Valilik makamında ağırladı.

Göreve başladığı günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan, samimiyeti ve gönül köprüleri kuran tutumuyla kamuoyunun takdirini kazanan Vali Koç, bu kez de yürekleri ısıtan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ziyaret kapsamında Down sendromlu Cemal Aksakboğa'yı Valilik makamında misafir eden Vali Koç, gösterdiği yakın ilgi ve şefkatle takdir topladı.

Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü şiar edinen Vali Koç, her fırsatta olduğu gibi bu özel buluşmada da vatandaşların gönlünde yer edindi.

Buluşmada sıcak ve içten anlar yaşanırken, Cemal Aksakboğa'nın neşesi ve samimi davranışları dikkat çekti. Ziyaret boyunca makam odasını kahkahalar ve sevgi dolu bakışlar doldurdu. Vali Koç, Cemal'e makam kapısının her zaman açık olduğunu ifade ederek, "Sen bizim kardeşimizsin. Ne zaman istersen, başımızın üstünde yerin var" dedi.

Vali Koç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada,"İlimizin sevilen yüzlerinden, samimiyetiyle herkesin gönlünde taht kuran Down sendromlu Cemal kardeşimizi Valiliğimizde misafir ettik. Cemal'in içten tebessümü ve hayat dolu enerjisi, bizlere sevginin, iyiliğin ve kardeşliğin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattı. Her zaman olduğu gibi, özel gereksinimli kardeşlerimizin yanındayız; onların mutluluğu, bizim en büyük kazancımızdır" dedi

Ziyaretin sonunda Cemal Aksakboğa, kendisine gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı Vali Koç'a teşekkür etti. Samimiyetiyle Vali Koç'un gönlünü bir kez daha fetheden Cemal, Valilikten ayrılırken el sallayarak, "Yine geleceğim" diyerek vedalaştı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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