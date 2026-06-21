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Ağrı Valisi Önder Bozkurt'tan yangında zarar gören aileye destek

Ağrı Valisi Önder Bozkurt'tan yangında zarar gören aileye destek
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yangında evi zarar gören aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve evin bakım onarımı için talimat verdi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen yangında evi zarar gören vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, evin bakım ve onarımının yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya ile birlikte kent genelinde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yangın nedeniyle evi zarar gören aileyi ziyaret eden Vali Bozkurt, aile fertleriyle bir araya gelerek yaşanan olay hakkında bilgi aldı. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Bozkurt, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında evde incelemelerde bulunan Vali Bozkurt, hasarın giderilmesi ve ailenin mağduriyetinin en kısa sürede ortadan kaldırılması amacıyla gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Evin bakım ve onarımının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya'dan yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bozkurt, vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanması için sürecin yakından takip edilmesini istedi.

Yangında zarar gören vatandaş ise desteklerinden dolayı Vali Bozkurt ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Öte yandan Vali Bozkurt, mahalle ziyaretleri kapsamında Leylekpınar Mahalle Muhtarlığı ile Abide Mahalle Muhtarlığını da ziyaret etti. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Bozkurt, bölgelerde yürütülen çalışmalar, vatandaşların talepleri ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen Vali Bozkurt, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi için kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Vali Bozkurt'un vatandaş odaklı ziyaretlerini sürdüreceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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