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Ağrı Rahmet-Der, Ramazan'da 3.500 Aileye Yardımda Bulundu

Ağrı Rahmet-Der, Ramazan'da 3.500 Aileye Yardımda Bulundu
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Ağrı Rahmet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayı boyunca 3.500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve yüzlerce aileye fitre ile zekat desteği sağladı. Dernek, hayırseverlerin katkıları ile dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Ağrı Rahmet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Ağrı Rahmet-Der), Ramazan ayı boyunca yürüttüğü yardım çalışmaları kapsamında 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi, yüzlerce aileye ise fitre ve zekat desteği sağladı.

Ağrı Merkez'de 18 mahalle ile Taşlıçay, Eleşkirt, Tutak, Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde gerçekleştirilen yardımlar, hayırseverlerin destekleri ve gönüllülerin özverili çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ağrı Rahmet-Der Başkanı Mehmet Aslan, yapılan yardımların birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileme zamanıdır. Bizler, hayırseverlerimizin katkılarıyla bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Amacımız, bu zor zamanlarda dayanışmayı büyüterek sofralara bereket katmak." dedi.

Yardımlara katkı sağlayan hayırseverlere ve gönüllülere teşekkür eden Aslan, "Bize güvenip destek olan tüm hayırsever dostlarımıza ve gece gündüz demeden çalışan gönüllülerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim iyilik yolunda yürüyen herkesi mükafatlandırsın." ifadelerini kullandı.

Yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi aileler ise desteklerinden dolayı Rahmet-Der yöneticilerine ve hayırseverlere teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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