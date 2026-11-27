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Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Eskikonak köyünde eğitim gören öğrenciler, hayırsever iş insanı Metin Esin'in gönderdiği kışlık bot ve montlarla sevindirildi.

Çocukların kış aylarında daha sıcak koşullarda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen destek, köyde memnuniyetle karşılandı.

Yardım programına Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Tugay Komutanı Tuğgeneral Tansu Utku, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sena Keleş ve Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz katıldı.

Program kapsamında öğrencilere kışlık bot ve montlar ulaştırılırken, çocukların mutluluğu ve heyecanı etkinliğe damga vurdu. Öğrencilerle yakından ilgilenen ilçe protokolü, çocuklarla sohbet ederek bu anlamlı günde onların sevincine ortak oldu.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, eğitime ve öğrencilere yönelik duyarlılığından dolayı hayırsever iş insanı Metin Esin'e teşekkür etti. Dertlioğlu, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunan bu tür dayanışma örneklerinin önemine dikkat çekti.

Patnoslu iş insanı Metin Esin'in memleketindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği destek, sosyal dayanışmanın ve paylaşma kültürünün güzel bir örneği olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı