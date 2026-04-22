Ağrı'daki depremde köylerde bazı yapılarda hasar meydana geldi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde Kucak köyünde bazı evlerde hasar oluştu.

Patnos ilçesinde saat 17.17'de merkez üssü Dizgin Kale köyü olan depremde Kucak köyünde bazı evlerde hasar oluştuğu bildirildi. Olayın ardından birçok vatandaş tedbir amaçlı evlerini terk ederek açık alanlara çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar tespit çalışmalarına başlarken, ilk belirlemelere göre bazı yapılarda hasar oluştuğu ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle hasar görmüş binalara girilmemesi gerektiği vurgulanırken, ekiplerin sahadaki çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı