Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde kursları inceledi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden kursları inceledi.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Sezai Aslan ile birlikte İlçe Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Yıldırım, burada İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sefer Yılmaz'dan kurslar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yıldırım, daha sonra kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti ve kurslarda yapılan ürünleri inceledi. Kaymakam Yıldırım, kursiyerlere ve eğitmenlere başarılar diledi.

Öte yandan Kaymakam Yıldırım, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Emir Gaffar Işık ile birlikte inşaatı tamamlanan Yukarı Gözlüce Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu. - AĞRI