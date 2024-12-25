Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Anasınıfı Açılışı Yapıldı
Diyadin ilçesindeki Taşkesen Köyü anasınıfı, ilçe Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel'in katılımıyla açıldı. Açılışta öğretmen ve öğrenciler bir araya geldi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki anasınıfının açılışı yapıldı
Kapılarını öğrencilere açan Taşkesen Köyü anasınıfını ziyaret eden ilçe Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Taşkesen İlkokulu sosyal medya hesabında Yaptığı paylaşımda ; "Anasınıfı öğretmenimiz Ayşegül Ağrı Öncülüğünde yenilenen anasınıfımızın açılışı gerçekleşti şube Müdürlerimiz Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel bizleri açılışta yalnız bırakmadı yeni anasınıfımız öğrencilerine kavuştu" ifadeleri kullandı. - AĞRI