Ağrı mutfağının eşsiz tatları ziyaretçileri mest etti

Ağrı mutfağının eşsiz tatları ziyaretçileri mest etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ağrı'da düzenlenen "Geleneksel Ağrı Mutfağı" etkinliğinde coğrafi işaretli yaprak döneri kesen Vali Mustafa Koç, katılımcılara ikramda bulundu.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ağrı'da düzenlenen "Geleneksel Ağrı Mutfağı" etkinliğinde coğrafi işaretli yaprak döneri kesen Vali Mustafa Koç, katılımcılara ikramda bulundu.

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Millet Bahçesi'nde "Geleneksel Ağrı Mutfağı" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Koç, Türk mutfağının tarihsel ve kültürel zenginliğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen bu haftada, Serhat Şehrimiz Ağrı'nın geleneksel lezzetlerini tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Ağrı mutfağının özgünlüğüne değinen Vali Koç, "Abdigör köftesinden Halise yemeğine, Geven balından Ağrı ketesine kadar pek çok lezzetimiz bu etkinlikte yer aldı. Bu çeşitlilik, ilimizin zengin tarihinden günümüze taşınan kültürel mirasın önemli bir parçasıdır. Valilik olarak bu değerleri tanıtmayı ve yaşatmayı görev biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından stantları tek tek gezen Vali Koç, sergilenen yöresel yemekler hakkında bilgi aldı. Ardından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen yaprak dönerin başına geçen Vali Koç, döner keserek katılımcılara ikram etti.

Etkinlik boyunca vatandaşlar Ağrı'nın zengin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, yöresel müzikler eşliğinde vatandaşlara ikramlar sunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı

ABD'den Suriye'ye yönelik yaptırımlar için kritik adım!
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Sivas'ta kene kabusu, bir kişi daha hayatını kaybetti

Genç, yaşlı, çocuk demeyen kabus bir can daha aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.