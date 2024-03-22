Ağrı Milli Eğitim Müdürü öğrencileri ağırladı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla il merkezindeki Doğa Koleji öğrencilerini makamında ağırladı.

Kökrek, öğrencilerle tek tek yakından ilgilenerek suyun önemi hakkında sohbet etti. Ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür eden Kökrek, su tasarrufunun önemini vurguladı. Öğrenciler de Kökrek'e konukseverliğinden dolayı teşekkür ederek su tasarrufu broşürü takdim etti. Daha sonra öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasındaki tüm şubeleri gezerek su tasarrufu broşürü dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, suyun yaşamın kaynağı olduğunu ve her damlanın önemini vurguladı. Kökrek, "Gelecek nesillerin de temiz ve sağlıklı suya erişebilmeleri için su tasarrufu yapmamız gerekiyor. Bu konuda öğrencilerimize önemli görevler düşüyor. Onların bilinçli bir şekilde su kullanmaları, gelecek nesiller için de büyük önem taşıyor." dedi.

Doğa Koleji öğrencileri de suyun önemini anladıklarını ve su tasarrufu yapmaya söz verdiklerini ifade ettiler. Öğrenciler, "Suyun ne kadar değerli bir kaynak olduğunu biliyoruz. Bundan sonra daha dikkatli su kullanacağız ve çevremizdekileri de su tasarrufu yapmaya teşvik edeceğiz." diye konuştular. Dünya Su Günü etkinliği, öğrencilerin Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasındaki tüm şubeleri gezerek su tasarrufu broşürü dağıtmasıyla sona erdi. - AĞRI