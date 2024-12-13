Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak'tan Diyadin Kaymakamı'na Ziyaret
Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali'yi makamında ziyaret etti. Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek müftüye Diyadin Kanyonu biblosu hediye etti.
Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali'yi makamında ziyaret etti.
Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak beraberinde İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı ve Diyadin İlçe Müftüsü Fatih Sarı ile birlikte Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali'yi makamında ziyaret ettiler.
Kaymakam Mustafa Karali, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Müftü Şafak'a Daydin'e ait Diyadin Kanyonu biblosunu takdim etti. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel