Bolu Emniyet Müdürü Cemal Dalman Görevden Alındı, Yerine Yılmaz İpar Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bir çok ilin emniyet müdürü değişti. Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Dalman'ın yerine Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Bolu İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Uzun süredir kentte görev yapan Cemal Dalman'ın yerine getirilen Yılmaz İpar'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. - BOLU