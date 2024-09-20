Üye Girişi
Haberler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu Açıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu, lisansüstü tez savunmaları ve uzaktan bilimsel sunumlar için kullanılacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Enstitüde yeni kurulan Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu'nun açılışına AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü, akademik ve idari personel katıldı.

Prof. Dr. Karabulut, Enstitü bünyesinde yeni kurulan ve ileri teknolojik alt yapı ile donatılan Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu'nun lisansüstü tez savunma sınavlarının hibrit bir biçimde gerçekleştirilmesi ve uzaktan katılımlı bilimsel sunumların yapılması için kullanılabileceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Çeçen Teknoloji Eğitim Yerel

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS ön lisans tercihleri nasıl, nereden yapılacak? ÖSYM tercih kılavuzu! 2024 KPSS Ön lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? Memur atamaları kaç puan? Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin iddia oranları belli oldu mu? FB- GS iddia oranları ne? 32. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları... Düz memur nedir? Düz memur kadroları nelerdir? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR? KPSS Ön Lisans puanı kaç olmalı? Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir? KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });