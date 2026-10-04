Haberler

Ağrı Diyadin'de polisler, özel öğrencileri ziyaret edip güvenlik kontrolü yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Diyadin'de polisler, özel öğrencileri ziyaret edip güvenlik kontrolü yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde polis memurları, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler öğrencilerle sohbet edip Polis Teşkilatını tanıtan etkinlikler düzenledi; okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik kontrolleri yapıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde polis memurları, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, okul çevrelerinde güvenlik kontrolleri yapıldı.

Diyadin İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Diyadin Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler ziyaret edildi. Öğrencilerle sohbet eden ekipler, Polis Teşkilatını tanıtan etkinlikler düzenleyerek çocuklarla vakit geçirdi.

Öte yandan okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
KPSS'ye giren gencin otomobili sınav sırasında alev aldı! Trafik polisleri tüple yetişti

O sınavdayken arabası alev aldı! Polisler altına girip söndürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü

Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Kiev'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Gece vakti korkulan oldu! Rusya, komşusunun başkentini vurdu
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye saldırdı! Dehşet kamerada
Osmaniye'deki 5.2'lik depremden ilk görüntüler

5,2'lik depremden ilk görüntüler! Sarsıntının şiddeti kamerada
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Dev indirim geliyor! Hesaplar baştan aşağı değişecek
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar