Kar ve tipiye rağmen Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar, tırmanışı kayıp dağcıya adadı

Ağrı Dağı'nda kaybolan ve halen bulunamayan dağcı Sevim Yılmaz'ın ardından sezonun ilk zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Kar, tipi ve fırtınaya rağmen zirveye ulaşan ekip, tırmanışı kayıp dağcıya adadı.

Ağrı Dağı'nda kaybolan ve arama çalışmaları devam eden dağcı Sevim Yılmaz'ın ardından sezonun ilk zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen yola çıkan dağcılar, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınayla mücadele ederek zirveye ulaştı.

Tırmanışa katılan yerel rehber Resul Civaş, sezonun ilk zorlu zirve faaliyetini başarıyla tamamladıklarını söyledi. Hava şartlarının zaman zaman tırmanışı güçleştirdiğini belirten Civaş, tüm olumsuzluklara rağmen zirveye ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Tırmanış boyunca kayıp dağcı Sevim Yılmaz için de gözlem yaptıklarını belirten Civaş, arama çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüklerini kaydederek zirve tırmanışını Sevim Yılmaz'a adadıklarını ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı