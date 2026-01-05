Patnos'ta zilsiz eğitim dönemi başlıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bazı okullarda ders giriş-çıkış zilleri kaldırılıyor. Uygulamayla öğrencilerin öz disiplin ve zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda "zilsiz eğitim" uygulamasının hayata geçirileceği duyuruldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında başlatılan uygulama ile öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanmaları ve dış uyarıcılara bağlı kalmadan kendi zamanlarını yönetebilmeleri amaçlanıyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde, fiziki ve teknik imkanları uygun olan okullarda ders giriş ve çıkışlarında kullanılan ziller kaldırılacak. Böylece öğrencilerin ders saatlerine bireysel farkındalıkla uyum sağlamaları hedeflenecek. Bakanlık yetkilileri, zil kullanımının zorunlu olduğu durumlarda ise ses seviyesinin çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanacağını, kullanılacak zil seslerinin eğitim ortamına uygun ve onaylı seçenekler arasından seçileceğini bildirdi.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uygulamanın okul ortamındaki gürültü kirliliğini azaltmasının yanı sıra öğrencilerin toplumsal yaşamda önemli bir yer tutan zaman yönetimi konusunda yetkinlik kazanmalarına katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi. - AĞRI